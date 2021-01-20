‏"العدل" تُطلق خدمة رفع الدعاوى العمالية عبر "ناجز"‏

أطلقت وزارة العدل خدمة عدلية جديدة لتمكين المستفيدين من رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.
وأكدت أن الخدمة الجديدة تهدف إلى سرعة وسهولة قبول الدعوى، وتقليص أمد التقاضي وجودة المخرجات، مع تضمين كافة طلبات المدعي.
وأوضحت الوزارة أن المسارات الإجرائية، تشمل الدعاوى العمالية، الخاضعة لنظام العمل، وكذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بالإضافة لشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من مؤسسة التأمينات.
يذكر أن “العدل” أطلقت خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وفق نموذج جديد يقلل من عدد المدخلات المطلوبة مع ربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد.
وفق “أخبار 24”.