أطلقت وزارة العدل خدمة عدلية جديدة لتمكين المستفيدين ‏من ‏رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة ‏عبر ‏بوابة ناجز بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.‏

وأكدت أن الخدمة الجديدة تهدف إلى سرعة وسهولة ‏قبول ‏الدعوى، وتقليص أمد التقاضي وجودة المخرجات، مع ‏تضمين ‏كافة طلبات المدعي.‏

وأوضحت الوزارة أن المسارات الإجرائية، تشمل الدعاوى ‏العمالية، ‏الخاضعة لنظام العمل، وكذلك العمالة المنزلية ومن في ‏حكمهم، ‏بالإضافة لشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد ‏القرارات ‏الصادرة من مؤسسة التأمينات.‏

يذكر أن “العدل” أطلقت خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها ‏الجديد وفق نموذج جديد يقلل من عدد المدخلات المطلوبة مع ‏ربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد‎.

‏"العدل" تُطلق خدمة رفع الدعاوى العمالية عبر "ناجز"‏

وفق “أخبار 24”.