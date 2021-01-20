بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: 2021 سيكون نقطة فارقة في تاريخ المشروع

توقع الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، أن يكون عام 2021 علامة فارقة في تاريخ المشروع؛ نظرًا لأنه سيشهد الإعلان عن معظم مشاريع المناطق، والمخططات الرئيسية لها ومواعيد إنجازها.
وأشار إلى أن اليوم الذي أُعلن فيه عن مشروع نيوم عام 2017، كان يومًا استثنائيًا، وكانت هناك مهام ومسؤوليات ضخمة يتوجب علينا إنجازها لتحويل الحلم لحقيقة.
وتابع أنه عبر رحلة استمرت لأكثر من عامين، تم الإعداد والتصميم ووضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية كل قطاع من قطاعات نيوم.
ولفت إلى أن مهمة المشروع الذي تتجاوز مساحته 26 ألف كم مربع؛ هي تطوير هذه الأرض، وفق أفضل منهجية على الإطلاق.
وكشف أن السر وراء الحماس والإصرار لاستكمال المشروع، هو كونه فكرة لم يسبق إليها أحد، وهو ما يمكن مشاركته مع العالم. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مشروع “ذا لاين” هو ما تنفرد به نيوم، حيث يمثل ثورة في مستقبل الحياة الحضرية، ويعيد تعريف التخطيط الحضري لعقود وقرون قادمة.
يتحدث نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ #نيوم، عن رحلة إنجازات نيوم منذ انطلاقتها، ويسلط الضوء على “ذا لاين” كونه أبرز محطات الإنجاز، وثورة حضارية من أجل الإنسان، ستعيد ابتكار التخطيط الحضري، وتقدم نموذجاً جديداً للمستقبل.
مرحباً بالمستقبل الجديد وأهلاً بـ”ذا لاين”.#مشروع_ذا_لاين pic.twitter.com/MeKqqwukq7
— NEOM (@NEOM) January 19, 2021