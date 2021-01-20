دشن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في محافظة رفحاء اليوم (الأربعاء)، مشروعات منظومة البيئة والمياه في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال .
وشملت المشروعات، ربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا بمدينة عرعر، ومحافظة رفحاء، وتنفيذ خزان تشغيلي بمحافظة طريف بسعة 5 آلاف م٣، واستكمال وتشغيل خط المياه من محطة الضخ الرئيسية في محافظة طريف وصولا إلى المدينة الجامعية والمطار بطول ٤ كم.
وتضمنت أيضًا، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة ( أ ) في مدينة عرعر، وتنفيذ توصيلات منزلية وتركيب عدادات إلكترونية بحي الشفاء في محافظة طريف، بالإضافة لتنفيذ شبكات مياه وخزانات بمحافظة رفحاء، وتنفيذ مشروعين لزيادة الخزن التشغيلي وشبكات إيصال مياه الشرب في محافظتي رفحاء والعويقيلة بطول 100 كلم.
وتم تدشين استبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية في محافظة طريف، وتنفيذ مشروعين في مدينة عرعر ومحافظة طريف لدعم الاستدامة البيئة والاستفادة من المياه المجددة، مما سينتج عنه رفع نسبة تغطية شبكات المياه في المنطقة إلى 82٪، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 51٪ .
وفق “أخبار 24”.