دشن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن ‏سلطان في محافظة رفحاء اليوم (الأربعاء)، مشروعات منظومة ‏البيئة والمياه في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال‎ .

وشملت المشروعات، ربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ ‏بنظام إسكادا بمدينة عرعر، ومحافظة رفحاء، وتنفيذ خزان ‏تشغيلي بمحافظة طريف بسعة 5 آلاف م٣، واستكمال وتشغيل ‏خط المياه من محطة الضخ الرئيسية في محافظة طريف وصولا ‏إلى المدينة الجامعية والمطار بطول ٤ كم.‏

وتضمنت أيضًا، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة ( أ ) في مدينة عرعر، وتنفيذ توصيلات منزلية وتركيب عدادات ‏إلكترونية بحي الشفاء في محافظة طريف، بالإضافة‎ لتنفيذ ‏شبكات مياه وخزانات بمحافظة رفحاء، وتنفيذ مشروعين لزيادة ‏الخزن التشغيلي وشبكات إيصال مياه الشرب في محافظتي رفحاء ‏والعويقيلة بطول 100 كلم.‏

وتم تدشين استبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية في ‏محافظة طريف، وتنفيذ مشروعين في مدينة عرعر ومحافظة ‏طريف لدعم الاستدامة البيئة والاستفادة من المياه المجددة، ‏مما سينتج عنه رفع نسبة تغطية شبكات المياه في المنطقة إلى ‏‏82٪، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 51٪‏؜ .

الحدود الشمالية

الامير فيصل بن خالد

الامير فيصل بن خالد

جانب من الحضور

وفق “أخبار 24”.