“الموارد البشرية” تودع ملياراً و700 مليون ريال معاشات ضمانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والبالغة ملياراً و700 مليون ريال.
واشتمل الإيداع على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413 ريال سعودي، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و 102,665,912ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
جدير بالذكر أن تلك المبالغ قد أودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية. وفق “أخبار 24”.