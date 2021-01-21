أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على عصابتين تورط أفرادهما في اقتحام وسرقة المنازل وسلب المقتنيات الشخصية من العمالة الوافدة.
وأوضحت أنها تمكنت من الإطاحة بمواطنين ووافد من الجنسية السودانية قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت باقتحام المنازل وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، حيث قدرت المسروقات بـ23 ألف ريال.
كما تمكنت من القبض على تشكيل عصابي آخر مكون من 3 وافدين من الجنسيات السودانية والإثيوبية والإرتيرية، امتهنوا اعتراض العمالة الوافدة وسلب مقتنياتهم الشخصية ومبالغ مالية بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء، وبلغت قيمة المسروقات 9.5 ألف ريال.
وأكدت أنه جرى إيقافهم جميعاً تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.