“الغذاء والدواء”: 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%.
وأوضحت أنه جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح.
جاء ذلك ضمن حملة الرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بها، والتي شهدت زيارة 116 منشأة وضبط 2850 كلغم من المنتجات المخالفة. وفق “أخبار 24”.
وتشترط “الغذاء والدواء” على المنشآت الغذائية عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.