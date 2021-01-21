نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الصحة: إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعتين الأولى والثانية بسبب التأخر في توريده للمملكة
21/01/2021   5:51 ص

الصحة: إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعتين الأولى والثانية بسبب التأخر في توريده للمملكة

+ = -
833

أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء)، إمكانية إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر.

وأوضحت أن ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأكدت أن إعادة الجدولة ستكون لموعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بالمواعيد الجديدة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا.

الصحة: إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعتين الأولى والثانية بسبب التأخر في توريده للمملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132925.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.