الصحة: إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعتين الأولى والثانية بسبب التأخر في توريده للمملكة

أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء)، إمكانية إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر.
وأوضحت أن ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.
وأكدت أن إعادة الجدولة ستكون لموعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بالمواعيد الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا.