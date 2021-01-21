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أخبار المناطق > حتى لا تفهمها بشكل خاطئ.. “وقاية” توضح المقصود بعبارات “غير محلى” و “لا يحتوي على سكر مضاف”
21/01/2021   1:51 م

حتى لا تفهمها بشكل خاطئ.. “وقاية” توضح المقصود بعبارات “غير محلى” و “لا يحتوي على سكر مضاف”

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صحح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم (الخميس) الادعاءات المغلوطة عن المنتجات التي يكتب على ملصقها الغذائي أنها “لا تحتوي على سكر مضاف” أو “غير محلى”.

وأكد أن كتابة هذه العبارة على الملصق لا تعني أن المنتج الغذائي لا يحتوي على السكر أو أنه منخفض السكر، بل يعني أن المنتج لم يضف له السكر كمكون أثناء التصنيع، ولكنه قد يحتوي على كمية عالية من السكر الطبيعي. وفق “أخبار 24”.

وشدد المركز على ضرورة قراءة الملصق الغذائي، والتأكد من أن كمية السكر منخفضة في المنتج بحيث يحتوي على 5% جرام أو أقل لكل 100جرام.

حتى لا تفهمها بشكل خاطئ.. “وقاية” توضح المقصود بعبارات “غير محلى” و “لا يحتوي على سكر مضاف”

أخبار المناطق
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