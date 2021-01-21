“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأتربة مثارة في عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة بأخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بأتربة مثارة ورياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، والمنطقة الشرقية تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تشمل جدة ورابغ في مكة وتستمر حتى 2 ظهراً، وفي مدن أخرى حتى 6 مساء.
وأبان أن الحالة في المدينة المنورة وتبوك، والحدود الشمالية ستستمر حتى 2 ظهراً، وفي الرياض ستستمر حتى التاسعة مساء، أما في الشرقية والقصيم فتستمر حتى الخامسة مساء. وفق “أخبار 24”.
وقال إن عدداً من المدن بمناطق جازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، الحالة تستمر حتى 7 مساء في جازان.
وأشار إلى أن بعض المدن الساحلية ستشهد ارتفاعًا في الأمواج، ونشاطًا بالرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تستمر في ينبع الجبيل والدمام ورأس تنورة والوجه وأملج، حتى الساعة الـ 5 مساء.