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أخبار محلية > فيديو نادر للملك سعود في زيارة للمنطقة الشرقية مستقلاً القطار
21/01/2021   1:49 م

فيديو نادر للملك سعود في زيارة للمنطقة الشرقية مستقلاً القطار

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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود مقطع فيديو نادر للملك الراحل، خلال زيارته للمنطقة الشرقية بعد أن أصبح ملكاً، حيث استقل القطار في رحلته من العاصمة الرياض إلى المنطقة.

وأظهر الفيديو لحظة نزول الملك سعود من القطار واستقلاله السيارة، وكان في استقباله أمير الشرقية وقتها سعود بن جلوي، وكانت تلك زيارته الأولى للمنطقة بعد توليه الحكم.

وفق “أخبار 24”.

فيديو نادر للملك سعود في زيارة للمنطقة الشرقية مستقلاً القطار

أخبار محلية
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