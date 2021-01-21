فيديو نادر للملك سعود في زيارة للمنطقة الشرقية مستقلاً القطار

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود مقطع فيديو نادر للملك الراحل، خلال زيارته للمنطقة الشرقية بعد أن أصبح ملكاً، حيث استقل القطار في رحلته من العاصمة الرياض إلى المنطقة.
وأظهر الفيديو لحظة نزول الملك سعود من القطار واستقلاله السيارة، وكان في استقباله أمير الشرقية وقتها سعود بن جلوي، وكانت تلك زيارته الأولى للمنطقة بعد توليه الحكم.
أول زيارة ل #الملك_سعود رحمه الله ،الى #المنطقة_الشرقية بعد أن أصبح ملكا ، قادما اليها من #الرياض في #السكة_الحديد. وكان في إستقباله الأمير سعود بن جلوي #أمير_الشرقية ومعه الأمراء: مشعل بن عبدالعزيز وفيصل بن تركي وعبدالرحمن الطبيشي وجمال الحسيني .. #الهفوف #الظهران pic.twitter.com/hW9eS3za0D
— الملك سعود (@kingsaud) January 20, 2021
وفق “أخبار 24”.