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أخبار محلية > مختصون يحذرون من تأثر الأجواء بموجة باردة بدءاً من اليوم.. ويتوقعون موعد وصولها للرياض
21/01/2021   1:48 م

مختصون يحذرون من تأثر الأجواء بموجة باردة بدءاً من اليوم.. ويتوقعون موعد وصولها للرياض

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حذّر خبراء طقس ومناخ، من تأثر أجواء المملكة ابتداءً من اليوم (الخميس)، بموجة باردة منقولة عبر رياح شمالية، موضحين موعد وصول تلك الموجة إلى الرياض.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة ستؤثر على أجواء الحدود الشمالية وتبوك، على أن تمتد إلى الجوف وحائل والقصيم، مصحوبة برياح مُثيرة للغبار.

وبيّن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرك ودخول الزائر القطبي فجر اليوم، محذراً من التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات. وفق “أخبار 24”.

ونوه الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إلى أن تلك الموجة ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، وأجزاء من الغربية، مبيناً أنها ستبدأ بالشمالية والشمالية الشرقية.

مختصون يحذرون من تأثر الأجواء بموجة باردة بدءاً من اليوم.. ويتوقعون موعد وصولها للرياض

أخبار محلية
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