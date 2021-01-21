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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” بعد التطعيم بالأولى
21/01/2021   1:52 م

بالفيديو.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” بعد التطعيم بالأولى

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أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد، بعد التطعيم بالجرعة الأولى.

وقال باهبري، إنه يمكن للشخص تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد حصوله على الأولى في حال حدوث ظروف طارئة له، قرابة 6 أسابيع.

وأشار إلى أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بـ”كورونا” بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور، موضحاً أن الإصابة بالفيروس في تلك الحالة تكون بأعراض خفيفة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” بعد التطعيم بالأولى

أخبار محلية
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