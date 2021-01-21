بالفيديو.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” بعد التطعيم بالأولى

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد، بعد التطعيم بالجرعة الأولى.
وقال باهبري، إنه يمكن للشخص تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد حصوله على الأولى في حال حدوث ظروف طارئة له، قرابة 6 أسابيع.
وأشار إلى أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بـ”كورونا” بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور، موضحاً أن الإصابة بالفيروس في تلك الحالة تكون بأعراض خفيفة. وفق “أخبار 24”.
إذا أخذت الجرعة الاولى من تطعيم الكرونا وحصل لي ظرف بعد ثلاث أسابيع متى أخر موعد اقدر أخذ الجرعة الثانيه ؟
وإذا بعد ما اخذت الجرعة الاولى وقبل الثانية لا سمح الله اصبت بكرونا متى اخذ التطعيم مرة أخرى ؟ pic.twitter.com/dRCVyfPXPp
— نزار باهبري (@DrNezarB) January 20, 2021