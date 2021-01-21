أظهر رسام سعودي موهبته العالية في فن الجرافيتي، قبل أن يطور من عمله باستخدام الرسم ثلاثي الأبعاد والتفاعلي والألوان المضيئة.
وأوضح الرسام فؤاد الغريب، أن فن الجرافيتي يُقصد به فن الرسم على الجدران، مبيناً أن بدايته الفنية كانت بالرسم على الورق والوسائل المدرسية القابلة للإزالة.
ونوه وفقاً لموقع “العربية نت”، إلى أنه واصل الرسم في المطاعم والمقاهي العامة، مشيراً إلى أن حب الناس لهذا النوع من الرسم دفعه إلى احترافه.
ولفت إلى أنه عرف بعد ذلك “الرسم 3D” الذي أضاف بصمة جمالية لأعماله، داعياً مَن يهتمون بالرسم ويرغبون في العمل به إلى تطوير مهاراتهم والحصول على دورات لرفع مستواهم.