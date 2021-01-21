أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي مواطن الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وحظي المقطع بتداول وإعجاب واسعين لأن ابنته هي مَن قامت بتطعيمه حيث تعمل في إحدى المنشآت الصحية.
وقامت الفتاة بتطعيم والدها بالجرعة الثانية من اللقاح، ومن ثم طبعت قبلة على جبينه، فيما عبر المواطن عن شكره لابنته، داعيًا الله أن يعزّ هذه البلاد ويحفظ قيادتها.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت في منتصف ديسمبر الماضي حملة التطعيم ضد كورونا، بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين.
وأعلنت الوزارة أمس إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعتين الأولى والثانية، نظرًا لتأخر التوريد من قِبل الشركة المنتجة للقاح، مؤكدةً أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تنفيذ المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.