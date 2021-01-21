أعلنت المؤسسة العامة للحبوب طرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة مارس – أبريل 2021م، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.
وأوضح محافظ المؤسسة أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 8 بواخر، بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بـ 360 ألف طن، وباخرتين للموانئ على الخليج العربي بـ120 ألف طن.
وأبان أن المؤسسة -من خلال منصة “استيراد”- استكملت إجراءات تأهيل 9 شركات من القطاع الخاص متخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير إضافة إلى مصانع الأعلاف.
وأضاف أنه يجري حالياً استكمال واستيفاء 5 شركات لمستندات وشروط التأهيل، وبيّن أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.
وفق “أخبار 24”.