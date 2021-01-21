شاهد.. “محمد كنو” يهدي “غوميز” ماء زمزم ويتمنى اعتناقه الإسلام.. وهذا ما قاله الأخير

نشر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، مقطع فيديو، يظهر تلقيه هدية من زميله “محمد كنو” عبارة عن قارورة “ماء زمزم”.
وظهر “كنو” في المقطع وهو يهدي “غوميز” ماء زمزم، متمنياً من الأخير أن يعتنق الإسلام، فيما أبدى غوميز سعادته بهذه الهدية مقدما الشكر لزميله، فيما رد على دعوة زميله له باعتناق الإسلام بقوله “إن شاء الله”.
وعلق “غوميز” على المقطع الذي نشره على حسابه بموقع “تويتر” مبيناً أنه سعيد بمساعدة فريقه على الفوز في المباراة التي خاضوها أمام نادي التعاون، مضيفاً: “شكر خاص لزميلي المحبوب “كنو” لأنه أحضر لي ماء زمزم من مكة عندما ذهب إلى العمرة، كان الأسد مريضاً، وإن القهوة ليست الدواء، بل الدواء ماء زمزم المقدس، وهو العلاج هذه المرة”. وفق “أخبار 24”.
Very happy to help my team win tonight..special thanks to my lovely teammate Kanno, because he brought for me Zamzam from Makkah, when he went to Umra.The Lion was sick, this time the Gahwa is not the medicine, but its the Holy Zamzam water which is the cure this time 🤲🏾🕋🇸🇦 pic.twitter.com/JvH04hemBV
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 20, 2021