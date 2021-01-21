بالفيديو.. ‏”البيئة” تُعيد تأهيل مزرعة تخلص صاحبها من 650 شجرة ‏محظورة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمها لأحد المزارعين، بعد قراره بإزالة 650 شجرة ضارة من مزرعته بمحافظة فيفا، بمنطقة جازان.
وأظهر مقطع فيديو طريقة إزالة الأشجار المحظورة وتجميعها، واستبدالها بشتلات لأشجار بديلة، ضمن مبادرة “إزالة الأشجار الضارة”.
وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم عدد من الخدمات لصاحب المزرعة بعد إزالته للأشجار الضارة، ومن بينها إعادة تأهيل أكثر من 20 مدرجًا وتجهيزها لزراعة شتلات البن، إضافة إلى بناء خزان إسمنتي سعة 20 طناً، مزود بمضخة، وشبكة ري متكاملة.
بعد إزالة 650 شجرة ضارة..
الوزارة تدعم صاحب مزرعة 👨🌾 بشتلات “بن” و تؤهل مدرجاته الزراعية🌿 pic.twitter.com/pZAs6PeBvm
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 21, 2021
وفق “أخبار 24”.