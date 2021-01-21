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أخبار محلية > بالفيديو.. ‏”البيئة” تُعيد تأهيل مزرعة تخلص صاحبها من 650 شجرة ‏محظورة
21/01/2021   1:55 م

بالفيديو.. ‏”البيئة” تُعيد تأهيل مزرعة تخلص صاحبها من 650 شجرة ‏محظورة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمها لأحد ‏المزارعين، بعد قراره بإزالة 650 شجرة ضارة من مزرعته ‏بمحافظة فيفا، بمنطقة جازان.‏

وأظهر مقطع فيديو طريقة إزالة الأشجار المحظورة وتجميعها، ‏واستبدالها بشتلات لأشجار بديلة، ضمن مبادرة “إزالة الأشجار ‏الضارة”.‏

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم عدد من الخدمات لصاحب المزرعة بعد إزالته للأشجار الضارة، ومن بينها إعادة تأهيل أكثر من 20 مدرجًا ‏وتجهيزها لزراعة شتلات البن، إضافة إلى بناء خزان إسمنتي ‏سعة 20 طناً، مزود بمضخة، وشبكة ري متكاملة.‏

بعد إزالة 650 شجرة ضارة..

الوزارة تدعم صاحب مزرعة 👨‍🌾 بشتلات “بن” و تؤهل مدرجاته الزراعية🌿 pic.twitter.com/pZAs6PeBvm

— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 21, 2021

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ‏”البيئة” تُعيد تأهيل مزرعة تخلص صاحبها من 650 شجرة ‏محظورة

أخبار محلية
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