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أخبار محلية > توقيع اتفاقية تعاون بين “ساما” و”الموارد البشرية” لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب
21/01/2021   1:57 م

توقيع اتفاقية تعاون بين “ساما” و”الموارد البشرية” لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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وقع البنك المركزي “ساما” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب. ‏

وأوضح “ساما” أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون ‏والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم ‏الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها ‏وزارة الموارد البشرية. ‏

وأشار إلى أنه بموجب توقيع هذه المذكرة سيتم تسهيل تبادل ‏المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير ‏الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير ‏الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة ‏النظام المالي. ‏ وفق “أخبار 24”.

وبيّن البنك المركزي أن التعاون سيشمل مجال تدريب وتطوير ‏وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد ‏البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً ‏الجهات الخاضعة لإشراف الجهت

توقيع اتفاقية تعاون بين “ساما” و”الموارد البشرية” لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار محلية
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