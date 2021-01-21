توقيع اتفاقية تعاون بين “ساما” و”الموارد البشرية” لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقع البنك المركزي “ساما” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح “ساما” أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية.
وأشار إلى أنه بموجب توقيع هذه المذكرة سيتم تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي. وفق “أخبار 24”.
وبيّن البنك المركزي أن التعاون سيشمل مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً الجهات الخاضعة لإشراف الجهت