“الإحصاء” توضح أسباب تأخر إصدار نتائج مسح سوق العمل للربع الثالث من 2020

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أسباب تأخر صدور نتائج مسح سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي 2020.
وقالت الإحصاء إن تأخير الإعلان عن نتائج المسح الذي يعد أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تلتزم بإصدارها دورياً، يأتي في إطار حرصها على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبقها، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه والذين بلغ عددهم حوالي 33 ألف أسرة.
ولفتت إلى أن الربع الثالث من 2020 والذي طبقت فيه الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، رافقه العديد من القرارات والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها، أسهمت بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أنها ستعلن لاحقاً تاريخ إصدار نتائج المسح.