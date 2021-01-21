شاهد.. تجمد المياه في جبل اللوز صباح اليوم بعد انخفاض درجات الحرارة لأدنى من الصفر

أظهرت مقاطع فيديو تجمد المياه في طريف وجبل اللوز في تبوك بسبب الانخفاض الشديد الذي طرأ في درجات الحرارة في بعض المناطق.
وبدت في المقاطع التي نشرها المواطن تركي ناصر العطوي أحد سكان منطقة جبل اللوز، اليوم الخميس؛ تجمد المياه في إحدى البرك، وفي أحد خزانات المياه.
وقال تركي لـ”أخبار 24” إن سكان جبل اللوز عاشوا مساء أمس ليلة شديدة البرودة حيث انخفضت درجات الحرارة لأدنى من الصفر، واستيقظ السكان على تجمد المياه في كل مكان، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتجمد المياه الليلة أيضاً مع التوقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن درجة حرارة طريف تجاوزت 2ْ درجة مئوية تحت الصفر فجر اليوم (الخميس) لتسجل بذلك أقل درجة حرارة بالمملكة.
مقطع آخر لتجميد المياه في جبل اللوز اليوم pic.twitter.com/ArxcGQGG29
— جبل اللوز (NEOM) (@Jabal__allawz) January 21, 2021
كانت ليلة باردة جداً على جبل اللوز ، ومازالت المياة متجمدة حتى الآن س ٩:٣٠ص pic.twitter.com/kmbKb3q79p
— جبل اللوز (NEOM) (@Jabal__allawz) January 21, 2021