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أخبار المناطق > دبي تقرر إيقاف الأنشطة الترفيهية وإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية مع تزايد حالات “كورونا”
21/01/2021   6:18 م

دبي تقرر إيقاف الأنشطة الترفيهية وإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية مع تزايد حالات “كورونا”

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قررت السلطات في إمارة دبي إلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر والعروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الصحة بدبي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءً من اليوم (الخميس)، مع إمكانية تمديده لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه تم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، وذلك بسبب رصد أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس تخطت 3 آلاف حالة يوميا منذ 12 يناير الجاري، ووصلت يوم أمس (الأربعاء) 3506 حالة.

دبي تقرر إيقاف الأنشطة الترفيهية وإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية مع تزايد حالات “كورونا”

أخبار المناطق
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