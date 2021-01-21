“الانضباط” تُوقف مسؤولاً بـ “الرائد” عقب استخدامه ألفاظاً بذيئة في مباراة النصر

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، معاقبة مسؤول نادي الرائد، ستيفن فانهارن، بالإيقاف 4 مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه 40 ألف ريال.
وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الخميس)، إلى أن العقوبة تأتي لاستخدام مسؤول الرائد ألفاظاً بذيئة تجاه حكم مباراتهم أمام النصر بحسب تقرير حكم المباراة الوارد للجنة.
وألزمت كذلك لجنة الانضباط نادي الرائد بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لحصول ستة من لاعبي فريقه على إنذارات أثناء مباراة النصر. وفق “أخبار 24”.
وهُزم نادي الرائد بهدف نظيف أمام نظيره النصر، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.