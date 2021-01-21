أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي ‏لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 بنسبة 0.2%، ‏بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً ‏بنسبة 0.1% بالمقارنة بالربع الثالث من 2020.‏

وأوضحت المؤشرات أن القطاع السكني والذي يستحوذ على ‏‏65.4% من جملة القطاع العقاري ككل، ارتفعت أسعاره بنسبة ‏‏0.5%، فيما انخفضت في القطاع التجاري بنسبة 1.9%، وثبتت ‏الأسعار في القطاع الزراعي.‏

وبيّنت تراجع أسعار البيوت بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث ‏من 2020، وكذلك الشقق والعمائر السكنية بنسبة 0.2%، فيما ‏ارتفعت الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وثبتت أسعار الفلل.‏

‏"الإحصاء": تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع ‏الأخير من 2020‏

وفق “أخبار 24”.