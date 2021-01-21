‏"الإحصاء": تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع ‏الأخير من 2020‏

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 بنسبة 0.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.
وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1% بالمقارنة بالربع الثالث من 2020.
وأوضحت المؤشرات أن القطاع السكني والذي يستحوذ على 65.4% من جملة القطاع العقاري ككل، ارتفعت أسعاره بنسبة 0.5%، فيما انخفضت في القطاع التجاري بنسبة 1.9%، وثبتت الأسعار في القطاع الزراعي.
وبيّنت تراجع أسعار البيوت بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث من 2020، وكذلك الشقق والعمائر السكنية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وثبتت أسعار الفلل.
وفق “أخبار 24”.