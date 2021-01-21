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أخبار محلية > “المرور” يوضح شكل لوحة الشعار المميز التي أقرها مجلس الوزراء
21/01/2021   6:24 م

“المرور” يوضح شكل لوحة الشعار المميز التي أقرها مجلس الوزراء

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أوضحت الإدارة العامة للمرور الشكل الذي ستبدو عليه لوحة السيارة التي تحمل شعارا مميزا.

ونشرت الإدارة صورة تصميم اللوحة التي ستتضمن الشعار في الوسط بين حروف وأرقام اللوحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات باسم “لوحة بشعار مميز” بقيمة 800 ريال؛ تُحصّل لمرة واحدة عند الإصدار.

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح شكل لوحة الشعار المميز التي أقرها مجلس الوزراء

أخبار محلية
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