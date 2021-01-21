المواطن الذي أعطته ابنته لقاح كورونا: ما حدث كان صدفة.. وهذا دافعي لنشر الفيديو

كشف المواطن تركي العتيبي دافعه لنشر فيديو لابنته الطبيبة وهي تعطيه لقاح فيروس كورونا، والذي تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس) أن نشره للمقطع ليس من أجل الشهرة، بل بدافع حث الآخرين على التسجيل لأخذ اللقاح.
وأكد أن منح ابنته دانا اللقاح له كان من باب الصدفة، حيث حُدد له اليوم موعدا لأخذ الجرعة الثانية، وعندما جاء دوره تفاجأ بأن ابنته هي التي تعطيه الجرعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه منذ الجرعة الأولى كان يتمنى أن تعطيها ابنته له، ولكن لم يحدث ذلك، وتحقق حلمه في الثانية.
فيديو | د. دانة تعطي والدها الجرعة الثانية من لقاح #كورونا .. ووالد الدكتورة : أنا أسعد إنسان في الدنيا #الإخبارية pic.twitter.com/7XzB4oL3rI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 21, 2021