7 مواطنات يترشحن لرئاسة وعضوية عدد من الاتحادات الرياضية

أعلنت لجنة الانتخابات باللجنة الأولمبية السعودية، ترشح 7 مواطنات لرئاسة وعضوية عدد من الاتحادات الرياضية.
وشملت الأسماء الإعلامية: وجدان العبد الكريم، وسارة الشريهي ورغد الحمد في قائمة المرشح “فاضل النمر” لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي لكرة اليد.
كما أعلنت اللجنة قبول قائمة “وليد المقبل” المرشحة لعضوية ورئاسة الكرة الطائرة التي ضمت عدداً من الأسماء، من بينها 3 سيدات، وهن نجلاء العجمي وشيخة الجبير ورها محرق.
أما الاسم الأخير للمرشحات الذي أعلنته اللجنة فكان للسيدة “أريج مطبقاني” التي تقدمت بقائمة لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي للتنس، وتم قبول قائمتها مع استبعاد مرشحين منها هما حمد الزامل، ووهدان القاضي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النتائج الأولية المعلنة للمرشحين لإدارة مجالس إدارات الاتحادات الأولمبية، ضمت نتائج الترشح في الاتحاد السعودي للتنس، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، واتحاد الكرة الطائرة، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة، والاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد السعودي لكرة اليد، والاتحاد السعودي للسباحة، كما تم فتح باب الطعون أمام المستبعدين من الترشح.