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أخبار المناطق > صحيفة: تسريح 400 موظف وموظفة يعملون في جامعة أم القرى
21/01/2021   10:06 م

صحيفة: تسريح 400 موظف وموظفة يعملون في جامعة أم القرى

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قالت صحيفة إن 400 موظف وموظفة من العاملين بنظام العقود في جامعة أم القرى تم تسريحهم من العمل، من أصل 1800 موظف يعملون بهذا النظام، بعد أن مكثوا أكثر من 10 سنوات فيها.

ووصف عدد من الموظفين المتضررين، وفقا لـ”عكاظ”، قرار الفصل بالمخالف لنظام العمل، حيث صدر قرار الفصل بعد بداية عام 2021 بـ5 أيام بدلا من إبلاغ الموظف قبل إنهاء العقد بـ90 يوما حسب النظام.

وعبر موظف انتهى عقده عن دهشته من القرار، بعد قضاء 14 عاما موظفا بسنترال الجامعة، براتب 3700 ريال، وكان على يقين من ترسيمه، ومثله حارس أمن عمل بالجامعة 8 سنوات، وأُبلغ عبر مسؤول بالجامعة بقرب الترسيم، لكنه صُدم بالاستغناء عنه.

وروى حارس أمن كيف كان يأمل في الترسيم مكافأة له بعد أن نجح وزميلاه في القبض على لصين تسللا لسرقة أجهزة حاسوب من الجامعة، وكرمهم مدير الجامعة، إلا أن خطابات الاستغناء عنهم أنهت ذلك.

صحيفة: تسريح 400 موظف وموظفة يعملون في جامعة أم القرى

أخبار المناطق, أخبار محلية
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