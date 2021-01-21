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أخبار المناطق > طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومدينتان 3 تحت الصفر
21/01/2021   10:01 م

طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومدينتان 3 تحت الصفر

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى – 3 درجات مئوية في طريف والقريات.

طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومدينتان 3 تحت الصفر

أخبار المناطق
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