نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الخارجية: لدينا فريق فني في قطر لفتح السفارة.. ومتفائلون بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت قيادة بايدن
21/01/2021   10:01 م

وزير الخارجية: لدينا فريق فني في قطر لفتح السفارة.. ومتفائلون بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت قيادة بايدن

+ = -
599

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن وجود فريق فني سعودي في الدوحة لفتح السفارة، مؤكدا أن ذلك سيكون خلال أيام.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، وأن جميع من وقعوا على اتفاق العلا لديهم النية لتنفيذه، لأنه يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة.

وأكد أن المملكة متفائلة بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، وأنها ستجد أهدافاً مشتركة بين البلدين فيما يخص الوضع في اليمن.

وشدد على أن دعوات إيران للحوار غير مجدية، لأنها تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، ويجب عليها تغيير أفكارها وأن تركز على رخاء شعبها. وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: لدينا فريق فني في قطر لفتح السفارة.. ومتفائلون بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت قيادة بايدن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133065.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.