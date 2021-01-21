شاهد.. كيف بدا مشروع ممشى حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة بعد وضع اللمسات النهائية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، عن انتهائها من إنجاز 90% من مشروع ممشى حديقة الملك فهد المركزية.
وأوضحت الأمانة أن المشروع جاء لتهيئة مواقع جديدة تمكّن المجتمع من ممارسة رياضة المشي، حيث يتميز بإطلالة مميزة بعد إزالة الأسوار الشمالية والغربية للحديقة، فقد تم تزويده بـ 8 مشارب لسقيا الماء على امتداده.
وأضافت أن مسارات الممشى جاءت بطول 1500م وبعرض 12م، فيما بلغت مساحة المسار المخصص للدراجات الهوائية 7.5 ألف م2، كما تم تزويد الممشى بـ 193 موقفا للسيارات، وبلغت مساحة الأرضيات المكسوة بالبازلت والجرانيت 20.6 ألف م2. وفق “أخبار 24”.
كما تم تزويد الممشى بـ 3 منحدرات مهيأة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، و14 موقعاً للاستراحة مكسوة بالأحجار الطبيعية من بيئة المنطقة، ودورتي مياه، تتم تهيئتها لخدمة المستفيدين، ومسطحات خضراء بمساحة 3.6 ألف م2، و86 إضاءة و749 إنارة مخفية لتزيين مسارات الممشى وجوانبه.
#فيديوغرافيك || 🎥#أمانة_المدينة تضع اللمسات النهائية لمشروع ممشى حديقة الملك فهد في #المدينة_المنورة. pic.twitter.com/8URUcG0dWm
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 21, 2021