بالصور.. انطلاق البطولة الاولى للرمي بالقوس من ظهر الخيل بالحلوة

انطلقت صباح اليوم الخميس8-6-1442هـ على شرف وكيل محافظة حوطة بني تميم الأستاذ عبدالله بن غالب المطيري وبحضور رئيس بلدية الحلوة المهندس متعب الروقي ،ورئيس المجلس البلدي ببلدية الحلوه الأستاذ عبدالله إبراهيم الخريف البطولة الأولى للرماية بالقوس من على ظهر الخيل بـ #الحلوة بحوطة بني تميم بمجمع الملك سلمان للإحتفالات بمركز الحلوة بمحافظة بني تميم التي ينظمها الإتحاد السعودي للفروسية وبإشرف على الفعاليات من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحلوة ،حيث بدأ التنافس لأكثر من أربعين فارسا في أشواط التتابع ( المتسلسل) بأهدف أمامي وجانبي وخلفي ، وسط حضور وإقبال كبير لمشاهدة هذه البطولة التي تستمر ثلاثة أيام مع عدد من الفعاليات المصاحبة ، وفي ختام أشواط هذا اليوم تم تكريم الرعاة الداعمين من قبل سعادة وكيل المحافظة الأستاذ عبدالله بن غالب المطيري .
تجدر الإشارة أن الفعاليات المصاحبة تستمر حتى الساعة العاشرة ليلا بالعديد من الأركان المشاركة والبرامج المنوعة التي تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحلوة على مدار أيام البطولة .