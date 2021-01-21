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22/01/2021   2:14 ص

بالخرج : “الهزاني” يكرم عددا من الإعلاميين والمميزين بمهرجان الحريق للحمضيات الخامس

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كرّم رجل الأعمال المعروف الأستاذ ابراهيم بن محمد القمري الهزاني عددا من رجال الإعلام والشخصيات البارزة والتي تميّزت في مهرجان الحمضيات الخامس للحمضيات .

سلّم الأستاذ ابراهيم الهزاني الدروع التذكارية والهدايا العينية لكلا من :
الاعلامي محمد حسين الدبل سناب الرايق
الاعلامي خالد عبدالله المضحي سناب الحوطة
الاستاذ سلمان ابراهيم الهزاني
الأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم ال سليمان
الاستاذ فهد بن عبدالكريم البسام
الاعلامي فهد بن عبدالله الموسى
الفنان التشكيلي الاستاذ عبدالعزيز بن حسين الدبل
كما تم تقديم إهداء لمقدم الحفل الاعلامي سعود بن عبدالله الضحوك .

بالخرج : “الهزاني” يكرم عددا من الإعلاميين والمميزين بمهرجان الحريق للحمضيات الخامس

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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