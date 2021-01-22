نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته من مركز تصوير ليفاجأ بموقف نبيل من معلمة المادة
22/01/2021   10:07 ص

بالفيديو.. ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته من مركز تصوير ليفاجأ بموقف نبيل من معلمة المادة

+ = -
885

أثار تصرف قامت به معلمة ثانوي تجاه طالباتها إعجاب ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته، وفوجئ بما قامت به المعلمة وأخبره به العامل في مركز خدمات الطالب.

وروى الأب الموقف في مقطع فيديو، حيث ذهب لشراء ملزمة لمادة الرياضيات لابنته التي تدرس في الصف الثالث الثانوي من المركز، وأراد دفع قيمتها، لكنه تفاجأ بأنها مدفوعة الثمن مقدما.

واستفسر الأب من العامل، الذي أخبره أن معلمة المادة هي من دفعت ثمن الملازم، وعددها 80 ملزمة، وسعر الواحدة 23 ريالا، بثمن قال إنه تجاوز 1800 ريال.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته من مركز تصوير ليفاجأ بموقف نبيل من معلمة المادة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133142.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.