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أخبار محلية > “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيمَين أدينوا بجريمة التستر في تجارة العطور بالرياض
22/01/2021   10:08 ص

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيمَين أدينوا بجريمة التستر في تجارة العطور بالرياض

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شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بمواطن ومقيمين من الجنسية السودانية أدينوا بجريمة التستر في تجارة العطور ومستحضرات التجميل في مدينة الرياض.

وأدانت المحكمة الجزائية بالرياض المخالفين بتهمة التستر التجاري، وأصدرت بحقهم عددا من العقوبات، وعلى رأسها الغرامة المالية وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص.

كما قضت المحكمة بشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيمَين أدينوا بجريمة التستر في تجارة العطور بالرياض

أخبار محلية
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