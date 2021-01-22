تعلق طفل ياباني بالعلم السعودي يدفعه لحمله أينما ذهب.. والسفارة تحتفي به وتنشر رسالة والدته

دفع اهتمام طفل ياباني بأعلام الدول، وحبّه للون الأخضر؛ لحب العلم السعودي وتفضيله له، حيث ظهر في صور وهو يحمله معه في أكثر من مكان.
واحتفلت سفارة المملكة في اليابان، عبر حسابها في “تويتر”، بالطفل بنشر تغريدة الأم – وبها صور الطفل -، والتي اشارت فيها إلى تعلقه بالعلم السعودي وحمله معه أينما ذهب فسهل عليها العثور على الطفل، وكان لذلك صدى وتفاعل كبير بين المغردين اليابانيين.
اهتمام طفل ياباني بأعلام الدول، وحبّه للون الأخضر؛ جعله يختار العلم السعودي ليكون معه دائماً.
والدته (@hosoi) نشرت تغريدة عن طفلها وتعلّقه بالعلم السعودي، فوجدت تفاعلًا كبيرًا بين أوساط المغردين اليابانيين… 🇸🇦🇯🇵 https://t.co/0FIPSV5Gc8
— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) January 21, 2021
وفق “أخبار 24”.