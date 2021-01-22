بالفيديو.. مختصة تربوية: التعليم عن بعد غير مناسب لذوي الإعاقة ويجب أن يعودوا لمدارسهم

أكدت متخصصة في دمج ذوي الإعاقة بالتعليم العام، أن التعليم عن بعد لهذه الفئة غير مناسب إطلاقاَ واستفادتهم منه نسبتها صفر %، ويجب أن يعودوا إلى مدارسهم.
وقالت الدكتورة مها حيان إن ذوي الإعاقة يجب أن يستخدموا كل حواسهم في التعليم، كما أن وضع أدمغتهم حساس في التعامل مع الأجهزة، فبمجرد جلوسهم بجانبها يتألمون، بخلاف أن معظمهم لديه فرط في الحركة وتشتت انتباه.
وأضافت الدكتور مها في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عودة ذوي الإعاقة للمدارس رغم جائحة كورونا ليست صعبة فأعدادهم قليلة ويمكن عودتهم مع تطبيق إجراءات احترازية، لافتة إلى أن الكثير من الأنشطة عادت إلى طبيعتها وفق إجراءات احترازية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة إذا لم يستمروا في تعليمهم فقد ينسوا ما تعلموه، مبينة أن التعليم عن بعد سيتسبب لهم باضطرابات سلوكية وهم الآن يعانون مشاكل أكبر من مشاكلهم السابقة.
د. “مها بنت منصور بن حيّان” متخصصة في دمج ذوي الاعاقه بالتعليم العام:
التعليم عن بُعد للأطفال ذوي الإعاقة غير مناسب “جملة وتفصيلا”، ويجب إعادتهم للمدارس#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dwyJOU9njt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 21, 2021