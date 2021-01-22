نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مختصة تربوية: التعليم عن بعد غير مناسب لذوي الإعاقة ويجب أن يعودوا لمدارسهم
22/01/2021   10:12 ص

بالفيديو.. مختصة تربوية: التعليم عن بعد غير مناسب لذوي الإعاقة ويجب أن يعودوا لمدارسهم

+ = -
482

أكدت متخصصة في دمج ذوي الإعاقة بالتعليم العام، أن التعليم عن بعد لهذه الفئة غير مناسب إطلاقاَ واستفادتهم منه نسبتها صفر %، ويجب أن يعودوا إلى مدارسهم.

وقالت الدكتورة مها حيان إن ذوي الإعاقة يجب أن يستخدموا كل حواسهم في التعليم، كما أن وضع أدمغتهم حساس في التعامل مع الأجهزة، فبمجرد جلوسهم بجانبها يتألمون، بخلاف أن معظمهم لديه فرط في الحركة وتشتت انتباه.  

وأضافت الدكتور مها في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عودة ذوي الإعاقة للمدارس رغم جائحة كورونا ليست صعبة فأعدادهم قليلة ويمكن عودتهم مع تطبيق إجراءات احترازية، لافتة إلى أن الكثير من الأنشطة عادت إلى طبيعتها وفق إجراءات احترازية.    وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة إذا لم يستمروا في تعليمهم فقد ينسوا ما تعلموه، مبينة أن التعليم عن بعد سيتسبب لهم باضطرابات سلوكية وهم الآن يعانون مشاكل أكبر من مشاكلهم السابقة.  

 

بالفيديو.. مختصة تربوية: التعليم عن بعد غير مناسب لذوي الإعاقة ويجب أن يعودوا لمدارسهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133146.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.