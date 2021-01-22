بالفيديو.. الدفاع المدني: قرار “الوزراء” يردع المتهورين المجازفين بأرواحهم وممتلكاتهم أثناء هطول الأمطار

أوضح نائب مدير عام الدفاع المدني، اللواء حمود الفرج، أن الجهات الأمنية تعمل في منظومة متكاملة لتطبيق الأنظمة، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي عدّ المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.
وقال، في مداخلة على قناة “العربية”، إن القرار جاء حرصا من القيادة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وإنه سوف يسهم في ردع المتهورين الذين يجازفون بأرواحهم وممتلكاتهم أثناء هطول الأمطار في الأودية والشعاب.
وأضاف أنه لوحظ في السنوات الأخيرة الكثير من المجازفات المتهورة في الأودية ممن لا يعون نتائج تصرفاتهم، والتي قد تودي بأرواحهم، إضافة إلى إشغال الجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الفقرة المشار إليها أضيفت إلى جدول المخالفات المرورية رقم 7، والذي تبلغ قيمة المخالفة فيه 5 – 10 آلاف ريال.
#نشرة_الرابعة | الدفاع المدني يكشف آلية مخالفة عابري الأودية خلال جريانها بعد قرار إضافة المخالفة لنظام المرور السعودي؟ pic.twitter.com/ovJpoQ0UkR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 21, 2021