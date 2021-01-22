نشر رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ، صورة لموقع مشروع “أوايسس الرياض”، قبل تنفيذه بقرابة شهر.
وأظهرت الصورة، الموقع الذي نفذ عليه المشروع وكان خالياً من أي مبانٍ وإنشاءات، حيث دللت على مدى السرعة في تنفيذ المشروع خلال شهر واحد.
وعلق آل الشيخ على الصورة قائلاً: “المهندس السعودي عمر النفيسة أحد مهندسي الشركة التي نفذت المشروع أرسل لي هذه الصورة، الإرادة السعودية لا حدود لها”.
ويضم المشروع ضمن خیاراته الترفيهية المتوفرة العديد من الجلسات المختلفة، منها خیام فاخرة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالفعالیات الترفيهية والفنیة وأجواء الاستجمام والاسترخاء، بباقات أسعار مختلفة خلال أيام الأسبوع.
وفق “أخبار 24”.