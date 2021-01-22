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أخبار المناطق > شاهد.. ضبط محل لتفصيل الملابس بالرياض حوّل صاحبه جزءاً منه لتصنيع “التنباك”
22/01/2021   10:12 ص

شاهد.. ضبط محل لتفصيل الملابس بالرياض حوّل صاحبه جزءاً منه لتصنيع “التنباك”

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ضبطت الجهات المعنية، محلاً لتفصيل الملابس الرجالية في الرياض استغل صاحبه جانباً منه لتصنيع “التنباك” ومن ثم توزيعه وبيعه. 

ووثّق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة مداهمة المحل وضبط صاحبه الذي اعترف بالواقعة.  

وعثرت الجهات المعنية خلال مداهمة المحل على باب جانبي داخله يقود لجانب صغير يتم فيه تصنيع “التنباك”، باستخدام أدوات خاصة بذلك.  

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ضبط محل لتفصيل الملابس بالرياض حوّل صاحبه جزءاً منه لتصنيع “التنباك”

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