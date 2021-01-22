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أخبار محلية > خبير جوي: حالة جوية مميزة ستشهدها المملكة مطلع فبراير.. وسحب في مكة غداً
22/01/2021   10:13 ص

خبير جوي: حالة جوية مميزة ستشهدها المملكة مطلع فبراير.. وسحب في مكة غداً

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توقع المُختص في شؤون الطقس عبدالله الحربي، حدوث حالة جوية مميزة مطلع شهر فبراير المقبل، موضحاً أنها تعتبر من الحالات الثابتة وقتياً لكنها لم تكن ممطرة في جميع السنوات الماضية.  

وبيّن الحربي، أن التوقعات الحالية تُشير إلى عودة السحب في مكة وجنوبها والجنوبية الغربية ابتداءً من يوم غدٍ (السبت)، على أن يتخلل ذلك هطول أمطار متفرقة.  

ولفت إلى أن الرياح الجنوبية الرطبة ستعود بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، منوهاً إلى استمرار الرياح الشرقية اليوم (الجمعة) على جدة وشمال مكة وسواحل البحر الشمالية حتى أملج.  وفق “أخبار 24”.

خبير جوي: حالة جوية مميزة ستشهدها المملكة مطلع فبراير.. وسحب في مكة غداً

أخبار محلية
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