كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال المواطن عامر الشهري، الذي أنقذ طفلاً جرفته سيول وادي أعشار بمركز أحد ثربان.
وقدم أمير المنطقة شكره للمواطن “الشهري”، أمس (الخميس)، بحضور الطفل “عبدالرحمن الشهري” الذي جرفه السيل، وسلمه هدية عبارة عن سيارة مجهزة بلوازم الإنقاذ.
وأظهر مقطع فيديو، الأمير تركي بن طلال، أثناء تكريمه للمواطن “الشهري”، مؤكداً أن ما قام به هو عمل بطولي يفخر به كل أبناء المنطقة، قائلاً ” باسمنا كلنا، وباسم أهالي المنطقة، بيض الله وجهك على شجاعتك”.
وكان “الشهري” قد أنقذ صبياً جرفته السيول في وادي أعشار بمركز أحد ثربان بمنطقة عسير، حيث فوجئ بسقوط مجموعة من الأطفال والشبان في مياه السيول بالوادي، قبل أن يخرجوا جميعهم باستثناء طفل واحد ليُسارع بإنقاذه.
وفق “أخبار 24”.