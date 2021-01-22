أمير الرياض يعزي ذوي شهيدي “المعيزلية” الحربي والشيباني

قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، تعازيه ومواساته لأسرتي رجلي الأمن اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما لبلاغ عن احتجاز مواطن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير المنطقة بابن الشهيد رئيس رقباء مساعد الحربي ووالد الشهيد سعود الشيباني، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في شهيدي الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.
وكان الشهيدان الحربي والشيباني قد باشرا بلاغاً عن احتجاز مواطن لشقيق زوجته تحت تهديد السلاح، لخلافاتٍ عائلية بينهما، وبعد وصولهما الشقة تعرّضا لإطلاق نار مكثف من الجاني من سـلاح رشـاش، أدى إلى وفاتهما ومقتَل المواطن المحتجز، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ. وفق “أخبار 24”.