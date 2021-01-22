“رازفان” يتخطى رقم رامون دياز مع الهلال في الدوري

تخطى الروماني المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو رقم المدرب السابق للفريق رامون دياز في عدد مرات الفوز بواقع 30 مباراة.
وجاء هذا الرقم بعدما قاد رازفان فريقه الهلال للفوز على التعاون بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 14بدوري المحترفين.
وخاض الهلال تحت قيادة رازفان 44 مباراة بمسابقة الدوري وحقق الفوز في 30 وتعادل في 11 وخسر 3 مباريات بمعدل نقاط (101) خلال موسمين من المسابقة. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر، لعب الهلال تحت قيادة دياز 41 مباراة بمسابقة الدوري وفاز في 29 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وحقق (97 نقطة).