نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “رازفان” يتخطى رقم رامون دياز مع الهلال في الدوري
22/01/2021   1:09 م

“رازفان” يتخطى رقم رامون دياز مع الهلال في الدوري

+ = -
716

تخطى الروماني المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو رقم المدرب السابق للفريق رامون دياز في عدد مرات الفوز بواقع 30 مباراة.

وجاء هذا الرقم بعدما قاد رازفان فريقه الهلال للفوز على التعاون بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 14بدوري المحترفين.

وخاض الهلال تحت قيادة رازفان 44 مباراة بمسابقة الدوري وحقق الفوز في 30 وتعادل في 11 وخسر 3 مباريات بمعدل نقاط (101) خلال موسمين من المسابقة. وفق “أخبار 24”.

وعلى الجانب الآخر، لعب الهلال تحت قيادة دياز 41 مباراة بمسابقة الدوري وفاز في 29 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وحقق (97 نقطة).

“رازفان” يتخطى رقم رامون دياز مع الهلال في الدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133192.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.