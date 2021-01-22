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اخبار رياضية > مصادر: حرمان النصر من صفقات الميركاتو الشتوي
22/01/2021   1:09 م

مصادر: حرمان النصر من صفقات الميركاتو الشتوي

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كشفت تقارير صحفية، عن حرمان نادي النصر من عقد صفقات شتوية، بعدما انتهت المهلة التي منحتها وزارة الرياضة السعودية، للأندية التي فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأكد مصدر في النصر وفقاً لـ” كووورة”، أن إدارة النصر لم تقدم المستندات حتى مساء الخميس، مشيرا إلى أن هذا كان متوقعا، نتيجة عدم قدرتها على سداد المبالغ الضخمة المستحقة على النادي.

وأشار إلى أن النصر كان يعلم بأن هذا الأمر صعب لذلك لم يركز على حله، لافتًا إلى أن الإدارة تحاول حاليًا تسجيل لاعب أجنبي، عوضًا عن الكوري كيم، وقدمت ملفًا كاملاً بهذا الخصوص.

مصادر: حرمان النصر من صفقات الميركاتو الشتوي

اخبار رياضية
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