الفيصلي يفتح ملف مباراة الهلال

عاود فريق الفيصلي تدريباته، أمس (الخميس) بعد انتهاء الإجازة التي مُنحت للاعبين بعد لقاء الشباب في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.
وانطلقت التدريبات في الصالة الرياضية، حيث فرض مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان عدداً من التمارين البدنية قبل أن يُقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفى المشاركون في لقاء الشباب بتمارين استرجاعية.
وأدت المجموعة الثانية عدداً من التمارين التكتيكية، عمد من خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق جمل فنية في مساحات صغيرة، قبل أن ينهي المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.
وأدى حراس المرمى تدريباتهم الاعتيادية تحت قيادة المدرب ماركوس مونيز.
ويستعد الفيصلي لمواجهة نظيره الهلال، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري. وفق “أخبار 24”.