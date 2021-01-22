بهدف من 96 مترًا.. حارس مرمى يدخل موسوعة جينيس

سجل حارس مرمى نيوبورت كاونتي توم كينج اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما سدد ركلة مرمى أسفرت عن هدف في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم على أرض تشيلتنهام تاون الثلاثاء الماضي.
وبهذا الهدف، اصبحت تسديدة توم كينج أطول تسديدة تسفر عن هدف على الإطلاق.
وجاء الهدف بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين، ليسدد الحارس كرة طويلة ارتطمت بالأرض قبل منطقة جزاء المنافس لتسقط في المرمى أعلى رأس جوشوا جريفيث حارس تشيلتنهام تاون.
ودونت الموسوعة الرقم باسم الحارس، اليوم الخميس، بعدما قطعت الكرة مسافة 105 ياردات (96.01 متر) لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيجوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق، بهدفه في مرمى ساوثامبتون عام 2013. وفق “أخبار 24”.