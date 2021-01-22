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أخبار محلية > بينها تعديل نظام “التخصصات الصحية”.. “الشورى” يناقش عدة موضوعات الأسبوع المقبل
22/01/2021   1:13 م

بينها تعديل نظام “التخصصات الصحية”.. “الشورى” يناقش عدة موضوعات الأسبوع المقبل

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يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي تقدمت به اللجنة الصحية.

كما يناقش المجلس في اليوم ذاته تقريرًا يتضمن وجهة نـظر لجنة الميـاه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتقريرًا آخر حول التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/1441هـ.

ويصوت مجلس الشورى على ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما سيصوت على عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. وفق “أخبار 24”.

وتشهد جلسة الثلاثاء المقبل مناقشة المجلس تقريرًا عن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب، بالإضافة للتصويت على عدد من التوصيات التي طرحتها اللجنة الصحية ولجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارتي الطاقة والصحة للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

بينها تعديل نظام “التخصصات الصحية”.. “الشورى” يناقش عدة موضوعات الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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