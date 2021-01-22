الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصرياً بعد دخوله مياه المملكة الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الإفراج عن مركب صيد مصري، دخل مياه المملكة الإقليمية وعلى متنه 35 صياداً، ومارس صيد الأسماك بشكل غير قانوني.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر أمس (الخميس)، أن المملكة استجابت لمساعي القنصلية المصرية بجدة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب، الذي غادر المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.
وكان المركب المسمى “الشفاء” قد دخل المياه الإقليمية السعودية لممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانوني، ما دفع السلطات السعودية للتحفظ عليه وطاقمه. وفق “أخبار 24”.