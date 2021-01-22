“وكيل الصحة”: تأخر تلقي الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” لن يؤثر على فاعليته في هذه الحالة

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار، أن تأخر موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” لن يؤثر على فاعلية ومأمونية اللقاح ما دام سيحصل عليها الفرد خلال الفترة الفعالة.
وأضاف وكيل الوزارة، أن من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح سيحصلون على الجرعة الثانية في الفترة الفعالة التي أوصت بها الشركة المصنعة، والتي تتراوح من 19 إلى 42 يوما، مضيفا وفقا لصحيفة “اليوم” أن المملكة ستستقبل كميات من اللقاحات خلال الـ 3 أسابيع المقبلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مؤخراً إعادة جدولة إعطاء لقاح “كورونا” لمن حصلوا على موعد الجرعتين الأولى والثانية بسبب التأخر في توريده إلى المملكة.