“السومة” يغيب عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بمباراة الباطن

قالت مصادر إنه تأكد غياب اللاعب السوري عمر السومة هداف فريق الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بسبب الإصابة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة اللاعب للراحة والعلاج لفترة قد تصل إلى 10 أيام، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام أبها يوم الثلاثاء الماضي.
وبيّنت أن السومة يعاني من تمزق في العضلة الضامة ويحتاج إلى الراحة قبل العودة للتدريبات، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الاتفاق المقبلة، وربما يمتد الغياب كذلك عن مباراة الباطن يوم 31 من يناير الجاري.