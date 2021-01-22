نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “السومة” يغيب عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بمباراة الباطن
22/01/2021   1:13 م

“السومة” يغيب عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بمباراة الباطن

+ = -
677

قالت مصادر إنه تأكد غياب اللاعب السوري عمر السومة هداف فريق الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بسبب الإصابة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة اللاعب للراحة والعلاج لفترة قد تصل إلى 10 أيام، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام أبها يوم الثلاثاء الماضي.

وبيّنت أن السومة يعاني من تمزق في العضلة الضامة ويحتاج إلى الراحة قبل العودة للتدريبات، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الاتفاق المقبلة، وربما يمتد الغياب كذلك عن مباراة الباطن يوم 31 من يناير الجاري.

“السومة” يغيب عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بمباراة الباطن

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133218.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.